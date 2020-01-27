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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Mehmet GülVakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Güner, Kübra Çalışkan, Pınar Atasever)PTT: Aslıhan Kılıç, Levya, Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova...

27.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:30
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Güner, Kübra Çalışkan, Pınar Atasever)

: Aslıhan Kılıç, Levya, Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek)

Setler: 25-11, 25-19, 25-13

Süre: 67 dakika (22, 25, 20)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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