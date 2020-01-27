Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Mehmet GülVakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Güner, Kübra Çalışkan, Pınar Atasever)PTT: Aslıhan Kılıç, Levya, Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül
VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Güner, Kübra Çalışkan, Pınar Atasever)
PTT: Aslıhan Kılıç, Levya, Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek)
Setler: 25-11, 25-19, 25-13
Süre: 67 dakika (22, 25, 20)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.