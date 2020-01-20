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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent Hakemler: Salim Bektaş, Bilal ÇağlarPTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Dolunay Çetinkaya)Atlas Global Yeşilyurt: Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu,...

20.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:10
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Salim Bektaş, Bilal Çağlar

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Dolunay )

Atlas Global : Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, İrem Nilşat Kaya (Ayça Aykaç, Elif Boran, Burcu Yönder, Derya Güç, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-23, 25-17, 25-15

Süre: 75 dakika (27, 25, 23)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında PTT, Atlas Global Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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