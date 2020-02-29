Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası tek maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası sona erdi.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası tek maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası sona erdi.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
VakıfBank-Beşiktaş: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 0-3
Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Ziraat Bankası-Arkas Spor: 2-3
Kaynak: AA