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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası tek maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası sona erdi.

29.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:32
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası tek maçla başlarken, AXA Efeler Ligi'nin 20. haftası sona erdi.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

VakıfBank-Beşiktaş: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol: 3-0

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Ziraat Bankası-Arkas Spor: 2-3

Kaynak: AA

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