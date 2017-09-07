Voleybol: Mobilya Kupası

Salon: İnegölHakemler: Cihan Fırıncıoğlu, Çetin Çelik Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Ufuk Minici, Aleks, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Boğaçhan Zambak, Daudi)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Kadir...

Voleybol: Mobilya Kupası

Salon: İnegöl

Hakemler: Cihan Fırıncıoğlu, Çetin Çelik


Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Ufuk Minici, Aleks, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Boğaçhan Zambak, Daudi)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Kadir Cin, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Görkem Sertel, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)

Setler: 23-25, 25-20, 30-28, 18-25, 11-15

Süre: 122 dakika (27, 24, 34, 22, 15)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.