Voleybol: Mobilya Kupası
Salon: İnegölHakemler: Cihan Fırıncıoğlu, Çetin Çelik Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Ufuk Minici, Aleks, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Boğaçhan Zambak, Daudi)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Kadir...
Salon: İnegöl
Hakemler: Cihan Fırıncıoğlu, Çetin Çelik
Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Ufuk Minici, Aleks, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Boğaçhan Zambak, Daudi)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Kadir Cin, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Görkem Sertel, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)
Setler: 23-25, 25-20, 30-28, 18-25, 11-15
Süre: 122 dakika (27, 24, 34, 22, 15)
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.