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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Zekeriya Karadavut - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir GirenteKuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis...

AYDIN (AA) - Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-20, 25-21, 28-26

Süre: 95 dakika (29, 28, 38)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Yasemin Yıldırım, voleybol, Aydın, Spor, Haber

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