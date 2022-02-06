Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Zekeriya Karadavut - Spor
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Salon: AksarayHakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir GirenteKuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis...
AYDIN (AA) - Salon: Aksaray
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 25-20, 25-21, 28-26
Süre: 95 dakika (29, 28, 38)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
AA / Zekeriya Karadavut - Spor