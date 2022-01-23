Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında Bolu Belediyespor, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.
BOLU (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında Bolu Belediyespor, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.
Maçın sonunda Mert Grup Sigorta taraftarları ile Bolu Belediyespor taraftarları arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale ederek, büyümesini önledi.