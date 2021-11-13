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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Erkan Sarı, Zafer ÖzmenKuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin,...

Salon: Aksaray

Hakemler: Erkan Sarı, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)

Setler: 15-25, 22-25, 16-25

Süre: 77 dakika (22, 28, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

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AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri

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