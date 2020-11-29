Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
29.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:55
Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamulçuAydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Maret, Hande Korkut (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Anthi)Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamulçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Maret, Hande Korkut (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Anthi)
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Arzum Tezcan, Humay Topaloğlu)
Setler: 26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-7
Süre: 139 dakika (32, 28, 30, 33, 16)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun