Voleybol maçında kaç oyuncu değişiklik hakkı var? Voleybol kaç değiştirme hakkı bulunuyor?

Tokyo 2020 olimpiyatları devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gruplardaki ilk maçını 3-0 kazanmıştı. Voleybol maçları devam ederken izleyiciler voleybol maçında kaç oyuncu değişiklik hakkı var? Voleybol kaç değiştirme hakkı bulunuyor? merak etti. Detaylar sizlerle...

Bir voleybol maçında kaç oyuncu değiştirme hakkı vardır? Toplam kaç değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Kısaca cevabı sizlerle...

VOLEYBOLDA KAÇ OYUNCU DEĞİŞTİRME HAKKI BULUNUYOR?

Voleybolda her takımın her sette en fazla 6 oyuncu değiştirme hakkı vardır. Yani bir sette en fazla 6 oyuncu değişikliği yapılabiliyor. Eğer bir voleybol maçı 5 set sürerse bu durumda toplamda 30 kere oyuncu değiştirme hakkı tanınabiliyor.

VOLEYBOL KURALLARI NEDİR?

Voleybol topu

Top, içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel şekildedir. Tek bir açık renk ya da renk kombinasyonu kullanılabilir. Uluslararası resmi müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri maddesinin ya da renk kombinasyonlarının FIVB standartlarına uyması gereklidir. Çevresi 65–67 cm ve ağırlığı 260-280 gr'dır. İç basıncı 0.30-0.325 kg/cm²'dir. (294.3-318.82 mbar veya hPa)

Yasaklı malzemeler

Herhangi bir sakatlığa sebep olacak veya rakibe oranla avantaj sağlayacak her türlü eşya yasaktır. Oyuncular gözlük veya lens takabilir ancak sorumluluk oyuncunun kendisine aittir.

Kaptanlar

Kaptanlar kendi takımlarından sorumludurlar. Maç öncesi ve sonrası takım cetvelini imzalar ve kurada takımını temsil eder.

Sayı kazanmak

Bir takım 3 şekilde sayı elde edebilir: Rakip sahanın zeminine top temas ettiği zaman, rakip takımın bir hatası sonucu (oyun kurallarına aykırı bir davranış yapılması) veya rakip takım herhangi bir ihtar (uyarı) aldığında.

Setler

Bir takım en az 2 sayı farkla 25 sayıda olduğu zaman seti kazanmış olur. 24-25 olduğu durumlarda set 2 sayı fark oluşana kadar devam eder. Üç set alan takım maçı kazanmış olur. 2-2'lik durum eşitliğinde beşinci set oynanır. Beşinci set 2 sayı farkı kuralıyla birlikte 15 sayı üzerinden oynanır.

Saha seçimi ve ilk servisi atacak takımın seçilmesi

Oyunun başında başhakem tarafından kura atışı yapılır. Bu şekilde saha ve ilk servisi atacak takım belirlenir. Kurayı kazanan takımın iki seçeneği vardır: Ya ilk servisi kullanmayı seçer ya da sahayı seçer. İlk servisi kullanacak takım filede ilk ısınacak takımdır.

Oyundaki Oyuncu Sayısı

Her takımın oyunda altı oyuncusu bulunur.

Dönüşler

Dönüşteki sıra başlangıç dizilişi ile başlanır. Set bitene kadar ve oyuncuların pozisyonları ile kontrol edilir. Bir takım servis karşılıyorsa, eğer servis atma hakkı kazanırsa o takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönerler.