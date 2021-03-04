Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

04.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:47
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Alexey Pashkevich (Rusya)Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Melisa Memiş, Handa Baladın, Fatma Yıldırım, Ogbogu, Melis Durul, Mirkovic, Rigdon)Unet...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Alexey Pashkevich (Rusya)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Melisa Memiş, Handa Baladın, Fatma Yıldırım, Ogbogu, Melis Durul, Mirkovic, Rigdon)

Unet e-work Busto Arsizio: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Cucco, Piccinini, Herrera Blanco, Bonelli, Escamilla, Bulovic)

Setler: 23-25, 22-25, 25-22, 26-28

Süre: 109 dakika (26, 27, 28, 28)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 yenilerek elendi.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk sette skoru 8-5 yaparak rakibine mola aldırdı. Moladan sonra toparlanarak üstünlük kuran Unet e-work Busto Arsizio, Gray ile Mingardi'nin skorer oyunuyla ilk seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümlerinde skor üstünlüğünü elinde tutan taraf konuk takım oldu. Daha sonra oyunu dengeleyen turuncu-beyazlılar, Hande Baladın'ın etkili performansıyla 17-16 öne geçmeyi başardı. Setin son bölümünde hücumda hatasız oynayan Unet e-work Busto Arsizio, 25-22 galip gelerek durumu 2-0 yaptı. İki set alan konuk takım, tur atlamayı garantiledi.

Üçüncü sette rakibine 25-22 üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, skoru 2-1'e getirdi.

İtalya ekibi, başa baş mücadeleyle geçen dördüncü seti 28-26 ile hanesine yazdırarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finale yükselerek VakıfBank'ın rakibi oldu.

Diğer yarı finalde ise İtalya temsilcileri A. Carraro Imoco ile Igor Gorgonzola karşılaşacak.

Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları 23 ve 25 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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