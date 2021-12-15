Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Martin Stenbock (İsveç), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio (Buse Kayacan, Cansu Bir, Hümay Topaloğlu, Hilal Kocakara)CV Tenerife: Jeanpierre, Martinez, Aranda, Jordan,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Martin Stenbock (İsveç), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio (Buse Kayacan, Cansu Bir, Hümay Topaloğlu, Hilal Kocakara)

CV Tenerife: Jeanpierre, Martinez, Aranda, Jordan, Wagner, Arredondo (Llabres, Prol, Nsungimina)

Setler: 15-25, 25-12, 23-25, 16-25

Süre: 95 dakika (22, 21, 28, 24)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın CV Tenerife takımı, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Turun ilk maçını CV Tenerife 3-2 kazanmıştı.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title