Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Adams)

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)

Setler: 21-25, 21-25, 19-25

Süre: 85 dakika (28, 28, 29)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'nda çeyrek finale yükselmeyi daha öncesi garantileyen iki takımın mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

B Grubu lideri Galatasaray HDI Sigorta ve takipçisi Eczacıbaşı Dynavit'in çeyrek final vizesi aldığı grupta Mert Grup Sigorta üçüncü, Karayolları da dördüncü oldu.