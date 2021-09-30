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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuEczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Adams)Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Adams)

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)

Setler: 21-25, 21-25, 19-25

Süre: 85 dakika (28, 28, 29)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'nda çeyrek finale yükselmeyi daha öncesi garantileyen iki takımın mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

B Grubu lideri Galatasaray HDI Sigorta ve takipçisi Eczacıbaşı Dynavit'in çeyrek final vizesi aldığı grupta Mert Grup Sigorta üçüncü, Karayolları da dördüncü oldu.

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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