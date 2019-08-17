Voleybol: Gloria Kupası

17.08.2019 17:25

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser Şahin

Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Veljkovic, Ognjenovic (Lazovic, Bjelica, Blagojevic, Aleksic, Mirkovic)

Setler: 12-25, 18-25, 25-22, 25-22, 13-15

Süre: 122 dakika (20, 29, 28, 27, 18)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, 2-0 geriye düşüp 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı.

İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti.

Kaynak: AA