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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Kang Jo-hee (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)Tianjin Bohai Bank: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge)Setler: 15-25,...

06.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:20
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Merkezi

Hakemler: Kang Jo-hee (), Rogerio Espicalsky ()

Tianjin Bohai Bank: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)

VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes ()

Setler: 15-25, 14-25, 19-25

Süre: 66 dakika (20, 22, 24)

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu'nu lider bitiren İtalya ekibi Imoco Volley ile eşleşti.

VakıfBank ile Imoco Volley arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 12.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
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