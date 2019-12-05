Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

05.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:54

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Chirichella, Hancock, Vasileva, Veljkovic (Sansonna, Napodano, Di Iulio, Arrighetti)

VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Guimaraes, Haak, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak)

Setler: 25-21, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12

Süre: 140 dakika (25, 29, 32, 35, 19)

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına 3-2 yenildi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada, İtalyan temsilcisi karşısında setlerde 2-0 geriye düşen VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette geriden gelerek rakibine 26-24 üstünlük kurdu ve 2-2 eşitlikle maça yeniden ortak oldu.

Altın seti rakibinin 15-12 kazanmasına engel olamayan VakıfBank, şampiyonada ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-siyahlılar, yarın gruptaki son maçında TSİ 15.00'te ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank ile karşılaşacak.

Kaynak: AA