Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Andrei Taran (Moldova), Benaned Visan (Romanya)Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Muzzafer Yönet, Melih Sıratça, Selim Kalaycı,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Andrei Taran (Moldova), Benaned Visan (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Muzzafer Yönet, Melih Sıratça, Selim Kalaycı, Divis, Sedlacek)

CEZ Karlovarsko: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink (Pfeffer, Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)

Setler: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 95 dakika (21, 23, 26, 25)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenildi.

Rakibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, turnuvaya veda etti.

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

Burhan Felek, Galatasaray, Romanya, Moldova, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title