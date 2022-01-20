Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Andrei Taran (Moldova), Benaned Visan (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Muzzafer Yönet, Melih Sıratça, Selim Kalaycı, Divis, Sedlacek)

CEZ Karlovarsko: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink (Pfeffer, Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)

Setler: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 95 dakika (21, 23, 26, 25)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenildi.

Rakibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, turnuvaya veda etti.