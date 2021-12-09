Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası
Salon: TVF BaşkentHakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Eirini Moula (Yunanistan)OK Bosna: Bezdrob, Merdanovic, E.Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic (A.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tamas Jambor ( Macaristan ), Eirini Moula ( Yunanistan )
OK Bosna: Bezdrob, Merdanovic, E.Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic (A.Hasanovic-Hajdarevic)
Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan, Vucicevic Karasu, Abdullah Çam (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Furkan Aydın)
Setler: 20-25, 14-25, 15-25
Süre: 60 dakika (22, 19, 19)
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşında Halkbank, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Başkent ekibi yine Ankara'da dün oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
Mavi-beyazlı ekip 8'li final turunda Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.