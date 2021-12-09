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Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: TVF BaşkentHakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Eirini Moula (Yunanistan)OK Bosna: Bezdrob, Merdanovic, E.Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic (A.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tamas Jambor ( Macaristan ), Eirini Moula ( Yunanistan )

OK Bosna: Bezdrob, Merdanovic, E.Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic (A.Hasanovic-Hajdarevic)

Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan, Vucicevic Karasu, Abdullah Çam (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Furkan Aydın)

Setler: 20-25, 14-25, 15-25

Süre: 60 dakika (22, 19, 19)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşında Halkbank, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Başkent ekibi yine Ankara'da dün oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Mavi-beyazlı ekip 8'li final turunda Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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