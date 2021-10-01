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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Yılmaz Duman, Pınar ElmaGalatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı, Hakkı Çapkınoğlu)Cizre Belediyespor:...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yılmaz Duman, Pınar Elma

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı, Hakkı Çapkınoğlu )

Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, Emin Gök (Umut Demir, Selim Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Ahmet Arslan, Eren Koparıcı)

Setler: 22-25, 25-17, 24-26, 25-21, 12-15

Süre: 144 dakika (29, 28, 35, 29, 23)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

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Haber: Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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