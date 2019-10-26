Voleybol: Erkekler 1. Ligi

Voleybol Erkekler 1. Ligi 3. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tofaşspor'u 3-0 yendi.

26.10.2019 19:38
Voleybol: Erkekler 1. Ligi

Voleybol Erkekler 1. Ligi 3. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tofaşspor'u 3-0 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kazım Pehlivan, Servet Çoban

Afyon Belediye Yüntaş: Behzad Haddadee, Onur Çapan, Denise Fazulov, Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal, Berk Yılmaz (Çağatay Durmuş, Ali İhsan Heper, Yılmaz takmak, Mustafa Susam, Fatih Durkan, Ertan Debreli)

Tofaşspor: Harun Salif, Emre Makinacı, Mecit Eryılmaz, İhsan Parıltan, Burak Algın, Suat Alemdar (Selim Yıldırım, Recep Albayrak, Mert Işıkbaş, Güven Öztürk, Asef Çelik, Berke Dalay, Serkan Hacıoğlu)

Setler: 25-14, 25-16, 25-15

Süre: 70 dakika (22, 25, 23)

Kaynak: AA
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