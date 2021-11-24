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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Lucian Nastase (Romanya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu)Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian Nastase ( Romanya ), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu )

Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 116 dakika (33, 32, 23, 28)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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