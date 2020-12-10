Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

10.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:04
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Goran Gradinski (Hırvatistan), Agnieszka Michlic (Polonya)Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)Dinamo Moskova: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Goran Gradinski (Hırvatistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)

Dinamo Moskova: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Orlova, Goncharova (Bibina, Klimets, Pospelova, Babeshina, Efimova)

Setler: 25-18, 25-20, 25-14

Süre: 73 dakika (23, 28, 22)

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-2 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, Allianz MTV Stuttgart ve Lokomotiv Kaliningrad Region'un ardından Dinamo Moskova'yı da yenerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

İkinci etap maçları 2-4 Şubat tarihlerinde, Lokomotiv Kaliningrad Region'un ev sahipliğinde Rusya'da oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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