Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında Türkiye, Belçika'ya 3-0 yenildi.

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında Türkiye, Belçika'ya 3-0 yenildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen turnuvadaki son mücadelesinde ay-yıldızlılar, Belçika ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-22, 32-30 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla kaybetti.

Gruptaki tek galibiyetini Arnavutluk karşısında alan milliler, 5. sırada kendisine yer bularak elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Sertab Erener Şahan Gökbakar
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şaban Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 21:01:35. #1.16#

title