Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan FelekHakemler: Sadettin Deneri, Recep KarakoçTürk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, (Dilek...

VAN (AA) - Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Deneri, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)

Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız, Elif Boran, Simay Gazi, Işıl Öz)

Setler: 25-16, 25-22, 25-19

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Türk Hava Yolları, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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