Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Bahtiyar ÇelikTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burhan...
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bahtiyar Çelik
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Fatih Eren Uğur, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burhan Zorluer, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Efe Er, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 25-19, 25-19
Süre: 86 dakika (33, 27, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.