Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Gürhan Gül, Kadir GirenteBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra (Camejo, Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 23-25, 21-25, 16-25

Süre: 88 dakika (33, 30, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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