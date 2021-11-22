Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçBursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir )

Halkbank : Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 20-25, 25-16, 16-25, 21-25

Süre: 111 dakika (29, 28, 25, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

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