Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçBursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir )
Halkbank : Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 20-25, 25-16, 16-25, 21-25
Süre: 111 dakika (29, 28, 25, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.