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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan GürTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan,...

BİNGÖL (AA) - Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gür

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)

Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Dautefendic)

Setler: 29-27, 25-19, 25-17

Süre: 93 dakika (39, 25, 29)

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri

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