Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0
Türkiye Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde Halkbank, Arkas Spor'u konuk etti.
Türkiye Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde Halkbank, Arkas Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Efeler Ligi'nin 28. haftasında Arkas Spor'u konuk eden Halkbank, 25-21, 25-20 ve 25-20'lik setlerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Aslan Ekşi, Samet Faik, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Fernando Hernandez, Efe Bayram (Volkan Done, Caner Ergül, Brett Walsh)
Arkas Spor: Jay Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Julien Winkelmuller, Mustafa Koç)
Setler: 25-21, 25-20, 25-20
Süre: 78 dakika (26, 26, 26) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Samur