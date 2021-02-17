Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0
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Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0

17.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:54
Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0

Türkiye Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde Halkbank, Arkas Spor'u konuk etti.

Türkiye Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde Halkbank, Arkas Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Efeler Ligi'nin 28. haftasında Arkas Spor'u konuk eden Halkbank, 25-21, 25-20 ve 25-20'lik setlerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Aslan Ekşi, Samet Faik, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Fernando Hernandez, Efe Bayram (Volkan Done, Caner Ergül, Brett Walsh)

Arkas Spor: Jay Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Julien Winkelmuller, Mustafa Koç)

Setler: 25-21, 25-20, 25-20

Süre: 78 dakika (26, 26, 26) - İSTANBUL

Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0
Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Samur

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