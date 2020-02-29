Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalGalatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno (Onurcan Çakır, Antonov, Ertuğrul Metin, Muzaffer Yönet)Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales,...
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno (Onurcan Çakır, Antonov, Ertuğrul Metin, Muzaffer Yönet)
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-16, 25-15, 25-19
Süre: 76 dakika (24, 24, 26)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA