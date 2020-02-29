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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalGalatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno (Onurcan Çakır, Antonov, Ertuğrul Metin, Muzaffer Yönet)Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales,...

29.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Galatasaray HDI : Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno (Onurcan Çakır, Antonov, Ertuğrul Metin, Muzaffer Yönet)

: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-16, 25-15, 25-19

Süre: 76 dakika (24, 24, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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