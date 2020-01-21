Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Mert Nevzat Güneş, Efe Er, Berkan Bozan)
Setler: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20
Süre: 123 dakika (42, 32, 23, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.