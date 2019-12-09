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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Ramazan Demiröz, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Ersin Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Cansın Hacıbekiroğlu (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Furkan Dur, Altay Demirci)Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar...

09.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:50
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Ramazan Demiröz, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Ersin Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Cansın Hacıbekiroğlu (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Furkan Dur, Altay Demirci)

: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Mehmet Almaz, Rosales, Alfonso, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Aslan Ekşi)

Setler: 35-33, 25-23, 25-19

Süre: 104 dakika (45-32-27)


Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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