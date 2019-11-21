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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)Bursa Büyükşehir Belediyespor:...

21.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Vestel Venus Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Martins, Furkan Dur (Metin Durmuş, İbrahim Ersin Başaran, Uğur Kılınç)

Setler: 23-25, 21-25, 28-30

Süre: 98 dakika (32, 27, 39)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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