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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: Tuncay Kandemir, Bahtiyar ÇelikTokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan, Mert Tetik)Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan...

17.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:52
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bahtiyar Çelik

Tokat Belediye Plevne: , Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan, Mert Tetik)

Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Hasan Hüseyin Mermer, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira, Gelinski)

Setler: 23-25, 25-23, 31-29, 25-20

Süre: 127 dakika (32, 30, 37, 28)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 6. hafta maçında Tokat Belediye Plevne, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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