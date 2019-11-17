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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Erhan AlparslanHalkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergun, Efe Bayram)Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmegiz,...

17.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:10
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Erhan Alparslan

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergun, Efe Bayram)

Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmegiz, Centelles, Alfonso (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Yusuf Erdem, Rahmi Çağlar Aksoy, Batı Kayhan)

Setler: 28-26, 25-21, 27-25

Süre: 89 dakika (31, 27, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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