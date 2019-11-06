Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç,...

06.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:06
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-17, 25-16,18-25, 22-25, 17-15

Süre: 124 dakika (24, 24, 25, 29, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk galibiyetini aldı. Arkas Spor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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