Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Firkal Julius, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Alperay Demirciler, Ahmet Arslan, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Anıl Turgut)Fenerbahçe HDI...

30.10.2019 20:36
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Firkal Julius, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Alperay Demirciler, Ahmet Arslan, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Anıl Turgut)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 9-25, 17-25, 25-21, 18-25

Süre: 109 dakika (22, 25, 32, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta maçında, Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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