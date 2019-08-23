Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard,...

23.08.2019 18:54
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)

Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Alanko (Koskelo, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Kosonen)

Setler: 25-17, 25-15, 25-17

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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