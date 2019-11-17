Haberler » Spor » Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup - Spor

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.

17.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:06
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent 'a 3-0 yenildi.

İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Salonu'nda, Erzin Yeşilkent Spor ile karşılaştı.


Karşılaşmadan konuk takım 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakayı Belediye Başkanı Kemal Vural ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.