Son dakika haberleri... Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında arbede
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Son dakika haberleri... Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında arbede

09.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:20

Son dakika haberler: Malatya'da, Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubunda Malatya Büyükşehir Belediyespor. Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübünü 3,1 yendi.

Malatya'da, Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubunda Malatya Büyükşehir Belediyespor. Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübünü 3,1 yendi.

Merkez Spor Salonunda oynanan 5. hafta erteleme maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü'nü konuk etti.

Müsabakayı başhakem Hüseyin Okumuş ile yardımcı hakem Halit Şahinkanat yönetti.

Karşılaşmanın ilk setini 25-22 Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci setini 19,-25 TÜRŞAD Spor Kulübü, üçüncü setini 33-31 Malatya Büyükşehir Belediyespor, dördüncü setini ise 25-22 Malatya Büyükşehir Belediyespor aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setinde TÜRŞAD Spor Kulübü yöneticileri ile Malatya Büyükşehir Belediyespor kulüp üyeleri arasında arbede yaşandı.

Olay polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Son dakika haberleri... Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında arbede
Son dakika haberleri... Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında arbede
Son dakika haberleri... Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında arbede
Son dakika haberleri... Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında arbede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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