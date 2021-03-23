Volatile Ne Demek? Volatilite nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Volatile Ne Demek? Volatilite nedir?

23.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:22
Volatile Ne Demek? Volatilite nedir?

Son günlerde gündemde finansal değişimler meydana geliyor. Yaşanan bu değişimlerle beraber daha önce duymadığımız veya duyup da anlamını bilmediğimiz çeşitli kavramlarla karşılaşıyoruz. Finans alanında kullanılan bir kavram olan "volatile" de bunlardan biri. Peki, Volatile ne demek? Volatilite nedir? Volatile hakkında bilinenleri sizin için derledi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde gündemde finansal değişimler meydana geliyor. Yaşanan bu değişimlerle beraber daha önce duymadığımız veya duyup da anlamını bilmediğimiz çeşitli kavramlarla karşılaşıyoruz. Finans alanında kullanılan bir kavram olan "volatile" de bunlardan biri. Peki, Volatile ne demek? Volatilite nedir? Volatile hakkında bilinenleri sizin için derledi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VOLATİLE NE DEMEK? VOLATİLİTE NEDİR?

Finans alanında kullanılan bir kelime olan volatilitenin sözlük anlamı, oynaklıktır.

Volatilite, genellikle bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapması anlamındadır. Belli bir ürünün belli bir süre içinde fiyatında yaşanan dalgalanmalardır.Finansal piyasalarda yaşanan bir durumdur. Bu durum belirsizliğin arttığı dönemlerde yüksektir.

İlgili finansal enstrümanın belirli zaman periyodundaki riskini ölçmeye yarar. Bazen direkt bir değer olarak (mesela 5 TL), bazen de yüzde verilerek (mesela %5) belirtilir. Volatilite yerine "dalgalanma derecesi" kavramı da kullanılmaktadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Volatile Ne Demek? Volatilite nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:26:09. #1.14#
title