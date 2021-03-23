Volatile Ne Demek? Volatilite nedir?

Son günlerde gündemde finansal değişimler meydana geliyor. Yaşanan bu değişimlerle beraber daha önce duymadığımız veya duyup da anlamını bilmediğimiz çeşitli kavramlarla karşılaşıyoruz. Finans alanında kullanılan bir kavram olan "volatile" de bunlardan biri. Peki, Volatile ne demek? Volatilite nedir? Volatile hakkında bilinenleri sizin için derledi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde gündemde finansal değişimler meydana geliyor. Yaşanan bu değişimlerle beraber daha önce duymadığımız veya duyup da anlamını bilmediğimiz çeşitli kavramlarla karşılaşıyoruz. Finans alanında kullanılan bir kavram olan "volatile" de bunlardan biri. Peki, Volatile ne demek? Volatilite nedir? Volatile hakkında bilinenleri sizin için derledi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VOLATİLE NE DEMEK? VOLATİLİTE NEDİR?

Finans alanında kullanılan bir kelime olan volatilitenin sözlük anlamı, oynaklıktır.

Volatilite, genellikle bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapması anlamındadır. Belli bir ürünün belli bir süre içinde fiyatında yaşanan dalgalanmalardır.Finansal piyasalarda yaşanan bir durumdur. Bu durum belirsizliğin arttığı dönemlerde yüksektir.

İlgili finansal enstrümanın belirli zaman periyodundaki riskini ölçmeye yarar. Bazen direkt bir değer olarak (mesela 5 TL), bazen de yüzde verilerek (mesela %5) belirtilir. Volatilite yerine "dalgalanma derecesi" kavramı da kullanılmaktadır.