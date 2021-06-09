Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
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Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Özlem Kestioğlu getirildi.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Özlem Kestioğlu getirildi. Kestioğlu, şirketin kurumsal iş birimi proje ve faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacağı belirtildi.

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Şirketin Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 14 Haziran 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere Özlem Kestioğlu atandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu'ndaki üçüncü kadın yönetici olan Kestioğlu, yeni görevinde şirketin yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine ve her biri kendi alanında önemli olan kurumsal programlarına liderlik edeceği belirtildi.

Özlem Kestioğlu kimdir?

Satış ve pazarlama alanında uzun yıllar çalışan Özlem Kestioğlu, bu süreçte SAP, Oracle, KoçSistem ve Accenture gibi teknoloji ve hizmet sektörünün önde gelen şirketlerinde görev yaptı. Accenture'da Tüketim Malları, İmalat, Perakende, Seyahat ve Taşımacılık Endüstrilerinden Sorumlu Ülke Genel Müdürlüğünü üstlenen Kestioğlu, şirkete katılmadan önce çalıştığı SAP'nin bulut dönüşümü yoluyla büyümesine öncülük eden Güney Avrupa ve Afrika bölgesinde Müşteri Deneyimi Çözümleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kariyeri boyunca birçok teknoloji ve dijital dönüşüm projesinin geliştirilmesine ve satışına liderlik eden Kestioğlu, aynı zamanda büyümeyi getirecek ekosistem ve kanalların geliştirilmesinde de görev aldı. Teknoloji girişimlerini desteklemek için üniversite teknoloji kuluçka merkezlerinde aktif mentor ve danışman olarak da çalışan Kestioğlu; Arya Kadın Yatırım Platformu Üyesi, TurkishWIN Üyesi ve WEConnect Mentoru olarak kadınların iş hayatına ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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