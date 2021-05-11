Vodafone Park'ta localar doldu, kısıtlamalara rağmen içeri girmeye çalışan taraftarlar da oldu
Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar takımına yoğun destek verdi, takım ilk yarıyı 1-0 kapatmasının ardından içeriye gitmelerine izin verilmedi. Siyah-Beyazlı futbolcular tribünlere doğru yaklaştı, taraftarlar destek verdi. Kısıtlamalara rağmen stadın dışında da taraftarların olduğu belirtildi.
Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren tezahüratlarda bulundu.
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük'ü konuk ederken, Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Karşılaşmayı izlemek için localarına gelen siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başladı. Maçın başında 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' diye tempo tutan Beşiktaşlılar, maç boyunca takımların da destek verdi.
STADA GİRMEYE ÇALIŞANLAR OLDU
Sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen bazı Siyah-Beyazlı taraftarlar Vodafone Park'ın önüne geldi. Bir grup, stada girmek için zorluk çıkardı ancak alınmadı. Locadaki taraftarlar, ilk yarıyı yenik kapatan takımını içeriye göndermedi, galibiyet için destek verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı