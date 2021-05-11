Vodafone Park'ta localar doldu, kısıtlamalara rağmen içeri girmeye çalışan taraftarlar da oldu

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar takımına yoğun destek verdi, takım ilk yarıyı 1-0 kapatmasının ardından içeriye gitmelerine izin verilmedi. Siyah-Beyazlı futbolcular tribünlere doğru yaklaştı, taraftarlar destek verdi. Kısıtlamalara rağmen stadın dışında da taraftarların olduğu belirtildi.