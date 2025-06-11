VNL 2025 Türkiye kadın voleybol maçları ne zaman? Milletler Ligi maç takvimi!

Voleybol milletler ligi maç takvimi aramaları, Google'da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin hangi gün, saat kaçta ve hangi ülkeye karşı oynayacağı merak edilirken, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak tüm maçlar izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki 2025 VNL maçları ne zaman ve hangi takımlarla oynanacak? Milletler Ligi maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda'da sahne alacak. İlk 8'e kalan takımlar Polonya'da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

Erkek Milli Takımımız ise Çin, Bulgaristan ve Japonya'da grup maçlarına çıkacak. İlk 8'e giren takımlar 30 Temmuz–3 Ağustos'ta Çin'in Ningbo kentindeki finallere katılacak.

1. Hafta – Çin / Xi'an

11 Haziran – Sırbistan vs. Türkiye

13 Haziran – Hollanda vs. Türkiye

14 Haziran – Polonya vs. Türkiye

15 Haziran – Çin vs. Türkiye

2. Hafta – Bulgaristan / Burgaz

25 Haziran – Türkiye vs. Arjantin

26 Haziran – Türkiye vs. ABD

28 Haziran – Türkiye vs. Almanya

29 Haziran – Türkiye vs. Bulgaristan

3. Hafta – Japonya / Chiba

16 Temmuz – Türkiye vs. Japonya

17 Temmuz – Türkiye vs. Brezilya

19 Temmuz – Türkiye vs. İran

20 Temmuz – Türkiye vs. Kanada