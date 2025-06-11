VNL 2025 Türkiye kadın voleybol maçları ne zaman? Milletler Ligi maç takvimi!
2025 yılı Voleybol Milletler Ligi maç takvimi, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kadın ve erkek milli voleybol takımlarımızın mücadele edeceği bu prestijli turnuva, her yıl olduğu gibi bu yıl da nefesleri kesecek.
Voleybol milletler ligi maç takvimi aramaları, Google'da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin hangi gün, saat kaçta ve hangi ülkeye karşı oynayacağı merak edilirken, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak tüm maçlar izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki 2025 VNL maçları ne zaman ve hangi takımlarla oynanacak? Milletler Ligi maç takvimi!
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda'da sahne alacak. İlk 8'e kalan takımlar Polonya'da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.
1. Hafta – Çin / Pekin
4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)
6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)
7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)
8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)
2. Hafta – Türkiye / İstanbul
18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)
19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)
21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)
22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)
3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn
9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)
11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)
12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)
13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)
FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ
Erkek Milli Takımımız ise Çin, Bulgaristan ve Japonya'da grup maçlarına çıkacak. İlk 8'e giren takımlar 30 Temmuz–3 Ağustos'ta Çin'in Ningbo kentindeki finallere katılacak.
1. Hafta – Çin / Xi'an
11 Haziran – Sırbistan vs. Türkiye
13 Haziran – Hollanda vs. Türkiye
14 Haziran – Polonya vs. Türkiye
15 Haziran – Çin vs. Türkiye
2. Hafta – Bulgaristan / Burgaz
25 Haziran – Türkiye vs. Arjantin
26 Haziran – Türkiye vs. ABD
28 Haziran – Türkiye vs. Almanya
29 Haziran – Türkiye vs. Bulgaristan
3. Hafta – Japonya / Chiba
16 Temmuz – Türkiye vs. Japonya
17 Temmuz – Türkiye vs. Brezilya
19 Temmuz – Türkiye vs. İran
20 Temmuz – Türkiye vs. Kanada