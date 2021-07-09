Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanlar yoğun bir tempoda devam ederken Portekizli hocanın, Mesut Özil'le olan olumlu diyaloğu da dikkat çekiyor. İdmanlarda son derece mutlu görünen Özil, Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İkilinin fotoğrafı, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.