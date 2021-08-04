Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde

Fenerbahçe'de Vitor Pereira henüz takımın başına geçmeden önceki dönemde transfer edilen Steven Caulker, Portekizli hocanın gözüne giremedi. 3'lü savunma hattında deneyimli stoperi düşünmeyen Vitor Pereira bu bölgeye yeni transfer istiyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Caulker'ın ilerleyen günlerde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe kadroda yer açmak için futbolcularını birer birer göndermeye devam ediyor. Son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kalanlar kervanına katıldı. Teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Steven Caulker'ın da üzerini çizdi.

TAKIMDA KALMASI HALİNDE YEDEK KULÜBESİNDE OTURACAK

Fanatik'in haberine göre; 3'lü savunmanın solunda Szalai, sağında ise Tisserand'ı oynatmayı planlayan Pereira, İngiliz oyuncunun yerine yeni bir stoper takviyesi istedi. Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, takımda kalması durumunda Serdar Aziz ile birlikte yedek olacak.