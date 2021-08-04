Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira henüz takımın başına geçmeden önceki dönemde transfer edilen Steven Caulker, Portekizli hocanın gözüne giremedi. 3'lü savunma hattında deneyimli stoperi düşünmeyen Vitor Pereira bu bölgeye yeni transfer istiyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Caulker'ın ilerleyen günlerde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe kadroda yer açmak için futbolcularını birer birer göndermeye devam ediyor. Son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kalanlar kervanına katıldı. Teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Steven Caulker'ın da üzerini çizdi.

TAKIMDA KALMASI HALİNDE YEDEK KULÜBESİNDE OTURACAK

Fanatik'in haberine göre; 3'lü savunmanın solunda Szalai, sağında ise Tisserand'ı oynatmayı planlayan Pereira, İngiliz oyuncunun yerine yeni bir stoper takviyesi istedi. Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, takımda kalması durumunda Serdar Aziz ile birlikte yedek olacak.

Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde
F.Bahçe'de Caner depremi! Maç kadrosuna alınmayan deneyimli futbolcudan kulüp bulması istenildi
F.Bahçe'de Caner depremi! Maç kadrosuna alınmayan deneyimli futbolcudan kulüp bulması istenildi
Vitor Pereira yıldız dinlemiyor! Ozan Tufan ve Mesut Özil'e çok ciddi uyarı
Vitor Pereira yıldız dinlemiyor! Ozan Tufan ve Mesut Özil'e çok ciddi uyarı
Haber Yorumları (2)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Buda ne demek oluyormuş teknik direktör belli olmadan transfer yapılmaz. Yada çok biliyorlarsa teknik direktöre gerek yok. Kendileri takımın başında sahaya çıksınlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NAZIM : Adamın bir plani var yeni transferi bile istemiyor. Vallaha bravo..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 00:15:37. #1.14#

title