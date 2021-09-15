Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor - Haberler Spor
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Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'le ilgili konuşan Portekizli hoca, "Ben Mesut adına cevap veremem ama biliyorum ki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardım etmek istiyor. Takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da yardım ediyor" dedi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde perdeyi Eintracht Frankfurt maçıyla açacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, Mesut Özil'in takım için önemli bir futbolcu olduğunu vurgularken maç için de son derece hırslı olduğunu söyledi.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"FRANKFURT'A KARŞI OYNAMAK BİZİM İÇİN FIRSAT"

"Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak iki takım için de. Hem teknik, hem taktik olarak iki iyi takım var. Güzel bir stadyum, güzel bir zemin var. Ben kaliteli, özgüvenli, pozitif, hırslı bir takım görmek istiyorum. Zor bir maç olacak ama buraya gelmemizi sağlayan özgüveni göstermemiz gerekiyor. Frankfurt'a karşı oynamak bizim için fırsat.

"TEDBİRLİ DAVRANIYORUZ"

Sivasspor maçından sonraki süremizi rejenerasyon olarak geçirdik. Kolay değil, öyle bir maçtan çıkıp böyle bir maça çıkmak zor. Sivas maçında oynayanlar rejenerasyon idmanları yaptılar. Sakatlıktan dönen oyuncular, antrenmanlara kademe kademe katılmalılar. Tekrar sakatlanmalarını istemiyoruz. Tedbirli davranıyoruz. Bizim hazırlıklarımız teori üzerineydi. Antrenmandan çok analiz yaptık.

"KALİTESİYLE TAKIMA YARDIM ETMEK İSTİYOR"

Ben Mesut adına cevap veremem ama biliyorum ki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardım etmek istiyor. Takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da yardım ediyor. Bizim için, kulübümüz için çok önemli bir oyuncu.

"SAHADAKİ DİZİLİŞ MAÇA NASIL BAŞLADIĞINIZDIR"

Sistemlerden daha önemlisi davranışlardır. Rakibimizin istikrarlı olarak sergilediği davranışları var. Avrupa'nın en iyi 5 liginden birindeler. Her 3 günde bir çok zor maçlar oynuyorlar. Bizi anlatırken de size söylemiştim, davranışlar sistemden daha önemlidir. Sahadaki diziliş maça nasıl başladığınızdır. Ofans ve savunmada değişiklikler olur. İyi oynamanın tek yolu kendi prensiplerinizi yansıtmanızdır. Biz buraya geldiğimiz ilk günden beri bunu uygulamaya çalışıyoruz.

Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor
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