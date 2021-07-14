Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi
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Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi

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F.Bahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, oyunun farklı yönlerinde farklı dizilişler tercih ederken orta sahanın önemine dikkat çekti. Kanatlar oyunda santrfora destek verecek. Savunmada 4-3-3, hücumda 2-5-3 dizilişi sahaya yayılacak. Eldeki ofansif oyuncuların teknik kapasitesine güvenen Pereira, topu tamamen rakip sahaya yıkmak istiyor ve burada kritik rol Mesut Özil'de.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vıtor Pereira, Topuk Yaylası'nda dün akşam yapılan antrenmanda hücum planını oyuncularıyla paylaştı.

Savunmada 4-3-3, hücumda ise 2-5-3 dizilişini tercih eden Portekizli hoca, yeni sisteminde orta saha oyuncularının önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, kanattan gelen toplarda, orta sahadan ceza sahasına ekstra adam sokulması talimatını verdi.

Kanat hücumcularının sürekli olarak santrforu ikilemelerini isteyen Pereira, topun kaybedildiği yerde rakibe baskı uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi

KOMUTAN MESUT ÖZİL

Mesut Özil orta sahada tamamen serbest rolde olacak. Diğer orta saha oyuncuları normalden daha fazla enerji ve çaba gösterecek. Atakları Mesut kurgulayacak, takım onun etrafında şekillenecek. Pereira, kampta Mesut'a bütün sistemini ezberletti.

Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi

"SAVUNMA OYNATIYOR"

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de çalıştıdığı dönemde elindeki kadroyu savunma ağırlıklı oynattığı için eleştirilmişti. O dönemde kadroda Nani, Van Persie, Diego Ribas, Markovic, Fernandao gibi yıldızlar vardı. Savunmada ise Kjaer, Alves, Gökhan ve Caner bulunuyordu.

Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi
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