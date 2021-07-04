Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe forması giydirmek için çalışmalara başladı
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Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe forması giydirmek için çalışmalara başladı

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Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdikten sonra transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, adı sık sık Beşiktaş'la anılan Hulk'u renklerine bağlamak için Portekizli hoca aracılığıyla girişimlere başladı. Vitor Pereira'yla Porto ve Shanghai'de toplam 4 sezon beraber çalışan Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı yıldızın yeniden Avrupa'da oynamak isteği belirtiliyor.

Teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe, transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Vitor Pereira, uzun yıllar beraber çalıştığı dünyaca ünlü golcü Hulk'u takıma kazandırmak için harekete geçti.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor. Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü. Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe forması giydirmek için çalışmalara başladı
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