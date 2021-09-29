Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3'lü savunma ve oyuncu tercihleri üzerine gelen sorulara en sonunda sert yanıt verdi. Pereira, "Final oynayacağız dememi bekliyorsunuz. Herkes 3'lü savunmayı konuşuyor. Önemli olan dinamizmdir. Herkes hoca, herkes futbolcu ve herkes her şeyi biliyor. Burada kararları ben veriyorum" diye konuştu.
Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında merak edilenleri yanıtladı. Pereira, sık sık sorulan 3'lü savunma ve bazı isimleri neden tercih etmediği yönündei sorulara patladı.
İşte Pereira'nın açıklamaları:
"Lider olmak için yarışan 4 takım var. Biz de elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum dememi mi bekliyorsunuz? Ben gerçekçi biriyim. Benim takımım savaşacak, elinden geleni yapacak. Benim için en önemli maç bir sonraki maç.
3'lü, 3'lü, 3'lü... İnsanların saatlerce neden bunu konuştuğunu anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. Çok iyi bir sezon öncesi geçirdik ve sezona güzel girdik. İyi maçlar çıkardık. Pek çok sakat oyuncumuz var ve şimdi onlar gelince tekrar dinamik futbolumuz yükselecek. Caulker iyi bir oyuncu ama benim sistemime uymuyordu. Arkada büyük boşluklarımız olacaktı.
Eğer eleştirilmek istemiyorsanız, başka bir iş yapmanız lazım. Futbol bu, insanlar sürekli konuşurlar ve sihirli yönlerinden biri de budur. Bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Sadece eleştiriyorlar. Benim hakkımda konuşulması beni diri tutuyor.
Kim Min Jae, şu ana kadar çalıştığım en iyi oyunculardan birisi. Berisha'nın performansından memnunum. Şu komiktir ki basın bazı oyuncuları daha çok seviyor. Ama günün sonunda kararları ben veriyorum."