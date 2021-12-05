Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Üst sıralara tırmanmak için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ilk 11'de sürprizler tercihler yaptı. Portekizli hoca yeniden 3'lü sisteme dönerken Atilla Szalai ve Luiz Gustavo uzun bir aranın ardından başlangıç kadrosunda yer aldı.
Avrupa Ligi'ne havlu atan Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde 24 puana sahip sarı-lacivertliler, ligde 4. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Cezalı Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da maç kadrosunda yer alamayacak. Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer almayacak. Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca affedilen Bolasie'nin durumu ise belirsiz.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Berisha
Çaykur Rizespor (Muhtemel): Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo
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