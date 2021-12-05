Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi'ne havlu atan Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde 24 puana sahip sarı-lacivertliler, ligde 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Cezalı Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da maç kadrosunda yer alamayacak. Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer almayacak. Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca affedilen Bolasie'nin durumu ise belirsiz.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Berisha

Çaykur Rizespor (Muhtemel): Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo

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